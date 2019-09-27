Сеул, , 10:16 — REGNUM 26 сентября северокорейский корабль пересек северную разграничительную линию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, южнокорейские пограничники открыли предупредительный огонь в сторону северокорейского судна. В общей сложности было сделано десять выстрелов из пулемета K-6.

Отмечается, что после выстрелов судно, принадлежащее рыбнадзору КНДР и на котором находилось четыре человека в форме, прекратило движение.

Представители Объединенного комитета начальников штабов сообщают, что южнокорейские пограничники поднявшись на борт судна, обнаружили неисправность в топливной системе.

Они также отметили, что представители Северной Кореи не предпринимали каких-либо враждебных действий.

Северная разграничительная линия — оспариваемая морская демаркационная линия в Жёлтом море, разделяющая КНДР и Республику Корея.