Иркутск, , 09:59 — REGNUM Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе состоявшегося в Красноярске совещания по вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования, заявил о безответственности должностных лиц в Иркутской области при тушении так называемых лесных пожаров-отказников. Его слова цитирует официальный сайт надзорного ведомства.

«К сожалению, безответственная позиция некоторых должностных лиц о нецелесообразности тушения небольших лесных пожаров, находящихся далеко от населенных пунктов и объектов экономики, приводит к серьезным последствиям», — заявил прокурор.

В пример он привёл Приангарье, где вследствие допущенной волокиты площадь возгорания увеличилась многократно (с 5 до 1200 га). Также по словам Юрия Чайки, аналогичные случаи имели место в Забайкальском, Красноярском и Приморском краях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались ещё весной 2019 года. Резкое потепление и не потушенные палы быстро раздули огонь на значительные территории. К концу июля общая площадь лесных очагов превысила пять миллионов гектаров, а дымовой шлейф ощутили жители сразу трёх округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного. Но несмотря на петицию, которая собрала несколько сотен тысяч голосов, власти не стали вводить режим ЧС из-за этого природного бедствия.