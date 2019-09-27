Минеральные Воды, Ставропольский край, , 09:52 — REGNUM Две пассажирки самолёта, совершавшего рейс между Москвой и Минеральными водами, устроили драку. Об этом 27 сентября сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, информация о происшествии поступила в дежурную часть аэропорта Минеральные воды. Сообщалось, что экипажу самолёта, прибывшего из Москвы, требуется помощь полиции.

Командир воздушного судна рассказал полицейским, что между двумя пассажирками во время полёта случился конфликт, во время которого одна из участниц получила удар по голове. Обе стороны использовали нецензурную лексику и не реагировали на замечания экипажа.

Дебоширок доставили в дежурную часть, где составили протоколы об административном правонарушении.

«Женщине, получившей телесные повреждения, оказана медицинская помощь», — сказала Волк.