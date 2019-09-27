Тюмень, , 09:51 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет работник, которого обвиняют в пожаре на крыше элитного многоквартирного дома. Ущерб, нанесённый зданию, составил 2,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тюменской области.

Установлено, что днём 21 июня 2019 года 21-летний работник, нарушив правила пожарной безопасности при проведении гидроизоляции кровли дома по ул. Хохрякова, 10, использовал открытое пламя газовой горелки в качестве источника нагрева кровельного материала и мастики. В результате чего загорелась крыша.

Дом на ул. Хохрякова, 10 построен в 2004 году. В нём расположены 54 квартиры. Жильё считается элитным. Стоимость одного квадратного метра здесь доходит до 100 тыс. рублей.

В прокуратуре напомнили, что согласно п. 426 Правил противопожарного режима запрещается проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле.

Работник обвиняется по ст. 168 УК РФ («Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнём»). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на один год.