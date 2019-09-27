Иркутск, , 09:48 — REGNUM В центре Иркутска уничтожен старинный каменный особняк, известный как усадьба Купцова. Сегодня, 17 сентября, стены этого здания, расположенного на улице Фурье, 12, пустили под ковш экскаватора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Иркутске сносят старинный особняк — усадьбу Купцова Цитата со страницы vk.com/irkblog

Из сообщений иркутских СМИ следует, что долгое время в этой постройке 19 века находился Кировский РОВД, но после переезда правоохранителей она не эксплуатировалась, а в 2017 году дом вывели из реестра объектов культурного наследия.

Данное событие уже вызвало широкий общественный резиоанс в социальных сетях.

«Когда что-то подобное пытаются снести в Москве, в Петербурге — общественность протестует, делает все, чтобы это остановить. В Иркутске таких объектов в разы меньше, но все делается втихую», — отмечают участники группы «Иркутский блог в ВК».

Как уже сообщало ИА REGNUM, архитектурное наследие в Приангарье часто подвергается уничижению. Летом 2017 года в Иркутске был снесён до основания дом, где когда-то жил академик, знаменитый на весь мир историк, археолог и этнограф Алексей Окладников.

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Чтобы привлечь внимание к данной проблеме, на площадке за Преображенской церковью в конце мая 2019 года открылось «кладбище» погибших домов. Оно представляло собой инсталляцию из 50 белых крестов, каждый из которых символизирует исторический памятник, который был утрачен городом в последние годы.