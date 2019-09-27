Владивосток, , 09:39 — REGNUM В Приморье сотрудники пограничного управления ФСБ задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 корейскими рыбаками, которые находились в исключительной экономической зоне России. Их подозревают в браконьерстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приморье задержаны северокорейские браконьеры на добыче кальмара

По информации погранслужбы, у рыбаков КНДР изъяты боле 30 тыс. туш кальмара и запрещенные орудия лова. Всех задержанных доставили в порты Находка и Посьет для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приморье задержали 16 северокорейских судов и более 250 рыбаков, которые занимались незаконным ловом кальмара в российских водах.