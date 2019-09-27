Могадишо, , 09:52 — REGNUM По сообщениям очевидцев и местных СМИ, вооруженные ополченцы открыли огонь по мирным жителям в деревне Кабно района Матабаан в сомалийском штате Хиран, в результате чего погибли несколько человек. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

В заявлениях полиции и очевидцев из этого района говорится, что вооруженные люди из района Матабаан открыли огонь по жителям деревни, которые пришли за водой к недавно установленному колодцу. Сообщается, что вероятной причиной стрельбы стал отказ местных жителей платить боевикам за возможность набрать воды.

Пять человек были убиты и несколько человек получили ранения, однако боевики сразу же скрылись с места происшествия. Администрация Хирана и района Матабаан пока никак не комментируют инцидент в Кабно.

Штат Хиран в последнее время сталкивается со множеством проблем, включая отсутствие безопасности как главной проблемой, которая заставляет жителей района вынужденно покидать свои дома, чтобы сбежать от военных действий.