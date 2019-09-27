Иркутск, , 09:27 — REGNUM В Иркутской области грядёт ощутимое похолодание. О сильном ветре и снеге 27 сентября жителей региона предупредило региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков.

Сообщается, что в ближайшие сутки при ночной температуре воздуха - 3, — 8°С, днём ожидается усиление ветра до 14−19 м/с, а в южных и верхнеленских районах — до 17−22 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый снег в Иркутской области выпал в начале сентября 2019 года. Осадки прошли в Усть-Илимском, Братском и Усольском районах.

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