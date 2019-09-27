Владивосток, , 09:26 — REGNUM Обвиняемому в превышении должностных полномочий бывшему ректору Дальневосточного федерального университета во Владивостоке Сергею Иванцу гособвинение запросило 8 лет лишения свободы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На реальных сроках также настаивают и для других фигурантов уголовного дела.

Читайте также: ДВФУ «обезглавлен»: ректор Иванец отстранён и отправлен под домашний арест

Как пояснил председатель Тихоокеанского флотского военного суда Сергей Михайлюк, громкое дело Иванца рассматривается в военном суде по решению Верховного суда, так как в прошлом он имел отношении к военной службе.

Уже известна дата оглашения приговора — на 21 октября. Михайлюк озвучил позицию обвинения — восемь лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца задержали 20 марта 2016 года. Возбуждено уголовное дело о причинении ущерба в 20 млн рублей. Также по делу проходят два проректора университета —Алексей Цхе и Виктор Атаманюк.