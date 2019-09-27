Исламабад, , 09:39 — REGNUM Жертвами землетрясения в Азад Кашмире (контролируется Пакистаном) стали, по меньшей мере, 37 человек.

Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News со ссылкой на спасательные службы Пакистана. Эпицентр землетрясения находился между городами Мирпур и Джелам в Азад Кашмире, однако толчки чувствовались и в провинции Панджаб, а также на востоке Хайбер-Пахтунхвы. По данным местных властей, пострадало более 450 домов, а также 14-километровый участок дороги в Джатлане. Число раненых, по предварительным оценкам, превысило 500 человек.

Ответственность за проведение спасательной операции и восстановление нормальной жизни в районе возложена на пакистанских военных. По словам пресс-секретаря военных генерал-майора Асифа Гафура, в Азад Кашмир была направлена спасательная авиация и медицинские службы вооруженных сил.