Буэнос-Айрес, , 09:24 — REGNUM В результате операции аргентинских правоохранителей в аэропорту пресекли попытку переправить в Испанию 258 килограмм кокаина, передает 26 сентября La Nacion.

Сообщается, что запретный груз перевозили в чемоданах. Было задержано 13 человек, из которых 10 планировали вылетать из аэропорта. Большинство задержанных являются гражданами Аргентины, но есть и иностранцы. Министерство национальной безопасности следило за ними, так как о перевозке стало известно заранее.

Издание отмечает, что обычно наркотики перевозят партиями до 10 килограмм. В 2004 году был скандал, когда было обнаружено 60 килограмм кокаина.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября пресс-служба УФСБ России по Республике Крым сообщила об обнаружении подпольной лаборатории по производству наркотиков в городе Джанкой.