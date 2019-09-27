Уральск, Казахстан, , 09:17 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара на территории садового товарищества «Волна» в казахстанском Уральске, сообщили 27 сентября в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило 27 сентября в 2 часа 46 минут (00:46 мск). Горение дачного жилого дома было ликвидировано в 6 часов 15 минут (4:15 мск).

После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела троих погибших, в том числе одного ребенка. В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Талдынском сельском округе Панфиловского района Алма-Атинской области Казахстана во время тушения степного пожара погибли три человека.

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