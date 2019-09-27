Талица, Свердловская область, , 09:18 — REGNUM На Среднем Урале в Талицком районе задержан осуждённый, скрывавшийся от уголовно-исполнительной инспекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Розыск проживавшего в посёлке Троицкий гражданина начался после того, как он не явился на суд и игнорировал вызовы в УИИ для регистрационной отметки. Однако в самом населённом пункте осуждённого не нашли. Его брат, который также проживает в Троицком, сообщил, что его родственник проживает с подругой (которая также имеет непогашенную судимость) где-то в лесной делянке недалеко от посёлка.

«Ориентируясь на имеющуюся информацию, пошли по тропинке вглубь леса. Пройдя метров 700, действительно обнаружили землянку, довольно обустроенную: в овраге было выкопано жилое помещение с дверьми и установленной печью внутри, так же был оборудованный туалет на улице, душевая кабинка и, конечно же, четвероногий охранник в своей будке!», — пояснил старший инспектор Талицкого филиала УИИ Александр Ларин.

По словам инспектора, уровень обустройства землянки соответствовал уровню незаконной жилой постройки.

Напомним, что в Свердловской области проводится второй этап межгосударственной акции «Розыск». В ходе первого этапа сотрудникам правоохранительных органов удалось разыскать несколько десятков осуждённых скрывавшихся от уголовно-исполнительной инспекции.

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