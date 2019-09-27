Самара, , 09:16 — REGNUM Сухогруз «Волго-Балт 205» с металлоконструкциями загорелся на реке Волга в районе города Тольятти. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре в областное ГУ МЧС РФ поступило в 4:48 часов утра.

Отмечается, что судно шло из Санкт-Петербурга в Астрахань и перевозило порядка 300 тонн металлоконструкций. Судно находится в 550 метрах от берега.

На сухогрузе находился экипаж в составе 12 человек, 9 человек из которого были эвакуированы до приезда оперативных служб.

По сообщению пресс-службы ведомства, по тревоге были подняты и направлены на тушение пожара 70 человек и 18 единиц техники.