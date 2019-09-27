Владикавказ, , 08:59 — REGNUM В Северной Осетии проводится проверка по факту драки, устроенной фанатами 26 сентября перед матчем Кубка России во Владикавказе. Играли команды «ЦСКА» (г. Москва) и «Алания» (г. Владикавказ). В настоящее время установлены трое участников конфликта, один из них задержан, сообщили в МВД по республике. Полиция принимает меры для установления остальных участников драки.

«В рамках доследственной проверки будет дана принципиальная оценка действиям всех участников потасовки. Виновных привлекут к ответственности. По данному факту министром внутренних дел РСО-Алания назначена служебная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным ведомства, на игре присутствовали более 20 тысяч зрителей. Порядок во время матча обеспечивали около 600 сотрудников МВД, представители частных охранных организаций, а также военнослужащие Росгвардии. В ходе игры на стадионе никаких происшествий не было зафиксировано. Драка фанатов произошла на перекрестке улиц Комсомольская и Шмулевича.