Самара, , 08:51 — REGNUM Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали сотрудники полиции в Самарской области. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По сообщению пресс-службы ведомства, в сентябре 2019 года полицейские остановили автомобиль, в котором ехали три человека.

При разговоре с водителем полицейские заметили, что один из пассажиров стал проявлять беспокойство. Тогда стражами порядка было принято решение в присутствии понятых осмотреть вещи пассажиров.

В результате у одного из пассажиров 1996 года рождения они нашли полиэтиленовые пакеты с порошком белого цвета внутри и изъяли их.

Экспертиза установила, что данное вещество содержит в своем составе наркотическое средство N — метилэфедрон, общей массой более 2 кг. В ходе следствия подозреваемый уже признал свою вину.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1.