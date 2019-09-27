Горно-Алтайск, , 08:44 — REGNUM Полиция в городе Кирения на Северном Кипре задержала российского гражданина, напавшего на женщину. Им оказался бывший следователь из Республики Алтай Александр Сатлаев, осуждённый в 2015 году на шесть лет за изнасилование четырёх женщин и попытку изнасилования ещё четырёх.

Как сообщает кипрское издание Kıbrıs Gazetesi, в Кирении он напал на женщину и начал её душить, а после того как та потеряла сознание, украл сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро. Найти преступника удалось благодаря камерам наблюдения.

Оказалось, что мужчина приехал на остров по поддельным документам после условно-досрочного освобождения из колонии. Которое он получил благодаря «позитивным изменениям в поведении».

Портал «Новости Горного Алтая» сообщает, что после выхода по УДО в августе 2019 года он вновь напал и изнасиловал девушку в Барнауле. После чего, по всей видимости, пустился в бега и оказался за границей. За ограбление с применением насилия по кипрским законам ему грозит пожизненное заключение. Как сообщало ИА REGNUM, случаи нападения на женщин в Горно-Алтайске начались осенью 2013 года и вызвали панику среди населения. При этом бывший следователь сам расследовал собственные преступления и уговорил одну из жертв отозвать заявление. На суде следствие обвиняло Сатлаева в покушении на изнасилование семерых женщин, однако в итоге суд признал доказанным четыре эпизода.

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