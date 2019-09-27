Инчхон, Южная Корея, , 08:45 — REGNUM Число случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС) в Южной Корее увеличилось до девяти. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерствапродовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, 27 сентября вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в районе Хачжом-мён уезда Канхва города Инчхона.

Известно, что пять из девяти случаев заражения произошли в уезде Канхва. Один случай был зафиксирован 24 сентября на ферме в районе Сонхе-мён, 25 сентбяря на ферме в районе Пурын-мён, 26 сентября на фермах в районах Самсан-мён и Канхва-ып.

Специалисты отмечают, что 26 сентября также была зафиксирована гибель свиней на двух фермах в районе Ынхён-мён города Янджу провинции Кёнгидо и на ферме в районе Чхонсан-мён уезда Янчхон. В настоящее время группа инспекторов выясняет точные причины смерти животных.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A, согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.