Омск, , 08:41 — REGNUM В Омске следствие проводит проверку по информации о травмировании ребёнка в автобусе. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в областном следственном управлении СКР.

По предварительным данным, пятилетний мальчик упал и сильно ударился днём 26 сентября в автобусе, следовавшем по маршруту №45. Причиной мог стать резкий маневр водителя, возможно торможение. Ребёнку понадобилась медпомощь. Находившиеся в автобусе десять пассажиров не пострадали.

В ходе проверки следствие установит перевозчика. Его действиям будет дана правовая оценка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале в городском общественном транспорте в текущем году пострадали более 130 человек.

Читайте также: В 2019 на Урале в городском общественном транспорте пострадали 137 человек