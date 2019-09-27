Луганск, , 08:41 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды обстреляли территорию ЛНР, сообщили 27 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

ВСУ обстреляли населённый пункт Калиновка, выпустив семь мин калибра 82 мм, а также применив станковые гранатомёты и стрелковое оружие.

Утром 27 сентября посёлок Нижнее Лозовое обстреляли из 122-мм гаубиц «Гвоздика».

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В пресс-службе Народной милиции ЛНР также указали на то, что наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали отсутствие оружия ВСУ в местах отвода:

«Представители ОБСЕ обнаружили пропажу 12 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 12 противотанковых пушек MT-12 «Рапира», 30 минометов 2Б11 «Сани», четырёх зенитных ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10», трёх буксируемых гаубиц Д-44, 40 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация».

Представители Народной милиции ЛНР уверены, что данное оружие используется украинской стороной для обстрела территории Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ четыре раза обстреляли два населённых пункта на территории ЛНР.

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