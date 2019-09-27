Краснощеково, , 08:33 — REGNUM Алтайохранкультура обнародовала любопытные подробности о работе Краснощековской археологической экспедиции Алтайского государственного университета на одном из могильников Ханкаринский долины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо четырёх погребений кочевников в двух курганах знаменитой пазырыкской культуры, археологи обнаружили еще один интересный объект — захоронение мужчины в каменном ящике, который перекрыт стелами раннескифского времени, сказано в официальном сообщении ведомства.

Описывая находку, учёные отметили, что вдоль северной стенки этого каменного ящика было размещено четыре черепа лошадей, а в самом захоронении находился один комплект полного снаряжения: железные удила, костяные псалии, бляхи, распределители и другие предметы.

Такие курганы, в которых за стенкой погребального ящика размещали черепа животных, — редкое явление. Несколько таких объектов известно в Юго-Восточном Алтае, — пояснили в в Алтайохранкультуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, начиная с 2001 года Краснощековская археологическая экспедиция Алтайского государственного университета исследует комплекс памятников в окрестностях с. Чинета Краснощековского района Алтайского края. В пределах археологического микрорайона раскопано более 40 объектов пазырыкской, тюркской, сросткинской и кыргызской культур.