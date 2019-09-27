* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 08:37 — REGNUM Представители Демократических сил Сирии (ДСС) объявили о ликвидации высокопоставленного боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 27 сентября сообщает Kurdistan24.

«Старший член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Омар аль-Сури был ликвидирован в ходе рейда, проведенного ДСС», — отметил представитель ДСС по связям с общественностью Мустафа Бали в социальных сетях.

По его словам, уничтоженный преступник играл важную роль в обеспечении оружием и транспортировке боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Дипломат США сообщил об отсутствии жертв «химатаки» в Латакии