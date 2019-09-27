Лилонгве, , 08:35 — REGNUM Полиция в Малави подтвердила смерть задержанного 18 сентября протестующего, передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, Джастин Фири был задержан за участие в общенациональной акции протеста, организованной организациями гражданского общества с требованием отставки или увольнения председателя избирательной комиссии Джейн Ансах. Они обвиняют ее в неумелом руководстве выборами в мае, которые выиграл президент Питер Мутарика.

Через два дня после задержания 29-летний Джастин Фири впервые предстал перед судом по обвинению в подстрекательстве к насилию. Фири умер в среду, 25 сентября, в северном городе Мзузу в ожидании очередного судебного слушания.

Причина смерти Фири неизвестна, так как официальные результаты вскрытия еще не опубликованы.

Однако члены его семьи сказали, что молодого человека якобы жестоко избили солдаты, пытавшиеся «умиротворить протестующих». По информации телерадиокомпании, в течение последних нескольких месяцев во многих частях страны регулярно проводились протестные мероприятия, некоторые из которых привели к грабежам, разрушению инфраструктуры и ранениям участников.