Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM В Нижних Серьгах вынесен приговор в отношении жителя Башкирии, обвиняемого в использовании поддельных водительских прав (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В ходе разбирательства в мировом суде Нижнесергинского судебного района установлено, что 20 июня 2019 года подсудимый представил сотрудникам ГИБДД поддельные водительские права, которые он приобрёл в интернете, выслав неустановленному лицу свою фотографию. Сотрудники дорожной полиции задержали нарушителя и изъяли фальшивый документ.

Отметим, что в отношении неустановленного лица, которое занималось изготовлением поддельного документа, расследуется уголовное дело, выделенное в отдельное производство.