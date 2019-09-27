Владивосток, , 08:26 — REGNUM Во Владивостоке на виадуке в районе железнодорожного вокзала мужчина попытался ограбить 17-летнюю девушку, но сломал себе ноги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Злоумышленник несколько раз ударил девушку ножом в спину, но она не растерялась и ударила его в ответ сумочкой. Понимая, что грабёж не удался, мужчина решил скрыться и спрыгнул с виадука на железнодорожные пути, где в это время проходил наряд полиции. Во время приземления неудачливый грабитель сломал себе ноги.

Девушка, получившая ранения, была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи считают, что состояние у неё стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, в США запущен тред, в котором полицейские делятся историями о самых глупых преступниках.