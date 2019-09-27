Уфа, , 08:22 — REGNUM Жителя Илишевского района Башкирии привлекли к уголовной ответственности за оскорбление полицейского. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По сообщению пресс-службы ведомства, летом 2018 года сотрудники полиции получили сообщение о повреждении чужого имущества и приехали на место происшествия.

В ходе выяснения всех обстоятельств происшествия стражами порядка был замечен мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время проведения с ним профилактической беседы мужчина стал публично материться в адрес одного из полицейских.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ.

Суда признал мужчину виновным в оскорблении представителя власти. Помимо этого, по гражданскому иску мужчина обязан будет выплатить полицейскому компенсацию за причинение морального вреда.