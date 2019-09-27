Луганск, , 08:19 — REGNUM Украинские формирования обстреляли район населённого пункта Нижнее Лозовое из гаубиц калибра 122 мм, заявил 27 сентября начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Сегодня в 06:05 боевики 59-й бригады ВСУ… подвергли обстрелу из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» район населённого пункта Нижнее Лозовое, выпустив десять снарядов», — сказано в сообщении.

Осадчий добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. По его словам, военнослужащие Народной милиции ЛНР не поддаются на провокации и сохраняют перемирие.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, 24 сентября украинские агрессоры открыли огонь по населённому пункту Чернухино из гаубиц калибра 152 мм, выпустив по нему 12 снарядов.

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