Бровары, , 08:17 — REGNUM В городе Бровары Киевской области автомобиль Opel Vectra въехал в остановку общественного транспорта, сообщил 26 сентября ресурс «Информатор».

В результате ДТП два человека получили травмы, а одна женщина погибла.

По предварительным данным, водителем автомобиля оказался сотрудник управления полиции охраны. На место трагедии прибыл новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Начальник Государственной службы охраны временно отстранён от исполнения служебных обязанностей, назначено служебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус. В результате удара автобус наехал на трёх мужчин, стоявших впереди. Все они погибли.

Читайте также: В Киевской области Украины в ДТП погибли три человека