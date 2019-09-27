Барнаул, , 08:06 — REGNUM Пока сотрудники Барнаульского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят своё расследование жёсткой посадки Boeing 767−300 в аэропорту Барнаула, владельцы авиалайнера — компания Azur air — тоже заявили о расследовании данного инцидента, а также о том, что организовали дополнительный технический осмотр всего парка самолётов этой модификации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жёсткую посадку самолет Boeing 767−300 авиакомпании Azur air, следовавший чартерным рейсом из Вьетнама. На борту находились 344 человека. Ранее сообщалось, что выпускать пассажиров по аварийным трапам пришлось из-за возгорания стойки шасси, но позднее в Azur air заявили, что возгорания не было.

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Тем не менее, при эвакуации пострадали десятки человек: некоторые отделались ушибами и повысившимся давлением, но есть и те, кто получил переломы лодыжек и травму позвоночника. Судя данным бортового номера аварийно севшего в Барнауле Boeing 767−300, он является одним из старейших в России.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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