Вена, , 07:59 — REGNUM Австрийские социальные службы выявили крупное мошенничество со стороны гражданина Афганистана, дважды потребовавшего предоставить ему убежище, указав ложные данные. Он получил от государства пособий на «десятки тысяч евро», пишет газета Kronen Zeitung.

Взрослый мужчина первый раз подал заявку на предоставление убежища в апреле 2014 года, назвав ложную дату рождения. Таким образом, под видом несовершеннолетнего он получил несколько десятков тысяч евро. Второй раз он подал заявку в августе 2017 года, предъявив фальшивое удостоверение личности. Среди прочего он потребовал выплаты первичной медицинской помощи в размере нескольких тысяч.

Федеральное ведомство по делам иностранцев и вопросам предоставления убежища начала процедуру отказа в статусе беженца.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в австрийском Фонде обеспечения беженцев не досчитались €10 млн. Тогда также выяснилось, что средства зачастую получали не те, кто в них нуждается.

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