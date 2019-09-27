Екатеринбург, , 07:58 — REGNUM В Свердловской области за 2019 года задержаны 53 нарушителя Правил дорожного движения, пытавшихся дать взятку сотрудникам дорожной полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В свердловской Госавтоинспекции уточнили, что за первые восемь месяцев 13 граждан, пытавшихся дать взятку инспектору ГИБДД за несоставление административного протокола, привлечены к суду и в отношении них вынесены приговоры.

Отметим, что за попытку дачи взятки предусмотрена уголовная ответственность. Виновник может быть оштрафован на крупную денежную сумму, а также предусматривается ответственности в виде лишения свободы до трёх лет.