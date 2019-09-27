Москва, , 07:55 — REGNUM Площадь лесных пожаров в России уменьшилась за прошедшие сутки с 260 до 154 гектаров. Об этом 27 сентября сообщила федеральное бюджетное учреждение (ФБУ) Авиалесоохрана.

«На 00.00 мск 27 сентября на территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на площади 154 гектара, по которым проводились работы по активному тушению», — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.

Также сообщается, что наиболее крупные пожары отмечены на территории Красноярского края, где площадь лесных пожаров составляет 136 га.

Кроме этого, согласно информации региональных диспетчерских служб Авиалесоохраны, за прошедшие сутки было ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади 196 га.