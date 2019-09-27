Барнаул, , 07:48 — REGNUM Авиакомпания Azur Air, чей Boeing 767−300, следовавший чартерным рейсом из Вьетнама, совершил жёсткую посадку в Барнауле, пообещала выплатить по 100 тысяч рублей пассажирам рейса ZF-2244 «в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального». Об этом сказано в официальном сообщении компании.

Напомним, ЧП в аэропорту Барнаула произошло вечером 25 сентября. У самолета авиакомпании AZUR Air, выполнявшего чартерный рейс Камрань — Барнаул, посадка сопровождалась особыми условиями, в результате возгорания разрушилась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа, 26 детей, трое из которых в возрасте до трех лет.

Как сообщают алтайские власти, большинство из десятков пострадавших получили лёгкую степень повреждений (ушибы, ссадины), но у многих была острая реакция на стресс, повысилось давление. Тем не менее шесть пассажиров были перенаправлены на амбулаторное лечение (ушибы, два перелома), а один был госпитализирован в Алтайскую краевую больницу скорой медицинской помощи (диагноз связан с переломом поперечных отростков позвоночника). Позднее сотрудники Azur Air заявили, что «возгорание не подтвердилось».

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