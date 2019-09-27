Каир, , 07:52 — REGNUM Число людей, арестованных после протестов в Египте в минувшие выходные, возросло почти до 2 тыс. человек. Аресты прошли на фоне новых призывов к новым митингам с требованием отставки президента страны Абдель-Фаттаха ас-Сиси, заявила правозащитная группа в Египте. Об этом в пятницу, 27 сентября, передает агентство Associated Press.

По данным журналистов, сотрудники полиции быстро разогнали участников протестов. Египетский Центр экономических и социальных прав сообщил на странице в соцсети Facebook, что с минувших выходных до начала среды, 26 сентября, были арестованы 1915 человек, среди которых 96 несовершеннолетних. Среди задержанных также был гражданин Нидерландов.

Восемь правозащитных групп выступили с заявлением, требуя немедленного освобождения политических активистов и отмены ограничений на свободу выражения мнений.

27 сентября демонстранты намерены провести в Каире ещё одну мирную акцию, призывающую президента к отставке.