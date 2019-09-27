Анкара, , 07:36 — REGNUM В результате взрыва в турецкой провинции Хаккяри погиб один военнослужащий, об этом 26 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на юго-востоке страны, пострадавший был доставлен в госпиталь, однако усилия врачей, пытавшихся его спасти, были напрасными.

В провинции в настоящий момент проводится спецоперация против Рабочей партии Курдистана (РПК), считающейся террористической организацией в Турции по причине борьбы за право обладания собственной автономией.

Курды подозреваются в совершении указанного преступления. За 30 лет противостояния между повстанцами и правительством страны погибли свыше 40 тыс. человек.

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