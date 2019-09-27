Екатеринбург, , 07:31 — REGNUM Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд признал гражданина виновным в преступлении и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции в установленные законом сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 31 декабря 2018 года, а за четыре дня до этого подсудимый и потерпевшая вступили в брак. По версии следствия, между мужем и женой произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил женщину.

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