Алжир, , 07:17 — REGNUM Семь человек были арестованы по подозрению в причастности к пожару в родильном доме в восточном регионе Алжира, жертвами которого стали восемь младенцев. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на местное информационное агентство страны.

Напомним, пламя охватило родильное отделение больницы имени Бачира Беннацера в городе Эль-Уэд рано утром во вторник, 24 сентября.

По информации агентства, премьер-министр страны Нуреддин Бедуи приказал провести срочное расследование по факту пожара, который произошел в больнице не впервые. Как сообщало ИА REGNUM, этот пожар стал вторым, поразившим родильный дом в Эль-Уэде за 18 месяцев. Пожар, случившийся в мае прошлого года, причинил значительный ущерб, но обошелся без жертв.

Среди арестованных по результатам расследования — начальник больницы, координатор родильного дома и глава отделения педиатрии, сообщает AFP. Также по подозрению в «халатности и непреднамеренном убийстве» была арестована кубинская медсестра, говорится в сообщении алжирского агентства APS

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