Екатеринбург, , 07:17 — REGNUM В Екатеринбурге ранним утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Машины столкнулись на перекрёстке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка.

Как сообщает информационный портал Е1, из-за аварии на дороге образовалась пробка. Также скорая помощь увезла трёх пострадавших — все они были в сознании. По сведениям очевидцев, ДТП произошло из-за двигавшегося на красный сигнал светофора автомобиля «Нексия».

На данный момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Екатеринбурге также на одном из перекрёстков по улице Малышева произошло ДТП. 20 сентября произошло столкновение автомобилей «Шкода» и «Опель».

Также в начале августа на улице Малышева произошло ДТП, вызвавшее широкий резонанс. Рано утром 4 августа автомобиль «КИА» протаранил несколько стоявших на перекрёстке машин. В результате ДТП погибли два человека.

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