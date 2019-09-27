Владивосток, , 07:12 — REGNUM Перед пунктом погранперехода в посёлке Краскино в Приморье в ожидании своей очереди выезда в Китай скопилось более 120 машин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Госдуме видят основания для роста динамики отношений между РФ и Китаем

Длина пробки, состоящей из большегрузных машин, составляет более пяти километров, для некоторых водителей ожидание длится уже более полутора недель, и всё это время они вынуждены ждать в машине.

Как отмечает канал Newsbox24, вопреки всем заявлениям руководства края о повышении объёмов и качества товарооборота Приморья с Китаем, изменений в сложившейся практике не происходит: пограничники пропускают по три фуры в день, таможенники способны оформить не более 24 машин в сутки.

Водители уже перекрывали дорогу, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, но тщетно, никаких изменений нет и не предвидится.

Читайте также: РФ и КНР подпишут документ о мерах по увеличению товарооборота до $200 млрд

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай планируют подписать совместный документ о проработке мер по стимулированию роста товарооборота к 2024 году до $200 млрд, заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.