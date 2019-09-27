Кировград, Свердловская область, , 06:39 — REGNUM В Кировграде в отношении ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по подозрению в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия, преступление произошло поздно вечером 25 августа 2019 года в отделе полиции Кировграда.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил грубой нецензурной бранью 28-летнего инспектора ДПС ГИБДД», — уточнили в управлении СКР.

Отметим, что санкции ст. 319 УК РФ предусматривают денежный штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Нижнем Тагиле расследуется уголовное дело по ст. 318 УК РФ. Местный житель обвиняется в том, что угрожал находившемуся при исполнении обязанностей сотруднику полиции.

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