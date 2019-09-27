Артёмовский, Свердловская область, , 05:53 — REGNUM В Артёмовском городском округе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Дорожный инцидент произошёл в угодьях Сарафановского питомника 26 сентября в 16:35 по местному времени. По предварительным данным, управлявший трактором 48-летний мужчина во время поворота сбил шедшего в попутном направлении пешехода. От полученных травм 41-летний гражданин скончался на месте.

На данный момент установлена личность погибшего. Также проведено медицинское освидетельствование водителя трактора — в момент ДТП мужчина был трезв. Проверка дорожной полиции продолжается.