Магадан, Магаданская область, , 05:42 — REGNUM Четыре легковых автомобиля столкнулись в Магадане, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД РФ по Магаданской области.

Сообщается, что ДТП произошло в районе 9 утра (около 2:00 по московскому времени) на перекрестке улиц Полярной и Потапова. Легковой автомобиль Suzuki Escudo при повороте на Полярную улицу столкнулся с другой легковушкой Toyota Cresta. В результате столкновения легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась еще с двумя иномарками. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии не было. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября легковой автомобиль Volkswagen Tiguan столкнулся с грузовиком КамАЗ на 146-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма в Ивановской области. В результате ДТП погибли двое сотрудников Следственного комитета РФ, еще один получил травмы.

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