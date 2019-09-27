Нижние Серги, Свердловская область, , 05:00 — REGNUM Пропавшего из общежития в Екатеринбурге студента нашли на территории Нижнесергинского района Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу.

Уточняется, что со студентом всё в порядке, а сотрудники полиции провели с ним профилактическую беседу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17-летний студент Социально-профессионального техникума «Строитель» исчез ещё 20 сентября. Заявление в полицию о пропаже человека поступило 24 сентября. До своего исчезновения молодой человек проживал в общежитии на улице Армавирской.

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