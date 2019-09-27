Южно-Сахалинск, , 04:58 — REGNUM Катер, на борту которого находились силовики и сотрудник государственной инспекция по маломерным судам МЧС России (ГИМС), перевернулся в Долинском районе Сахалинской области, передает телеканал АСТВ.

Сообщается, что инцидент произошел у берегов села Стародубского из-за сильного волнения на море. На помощь катеру вышло судно с работниками рыболовецкого стана. Им удалось вытащить из воды пятерых пострадавших. Отмечалось, что все выпавшие за борт были в спасательных жилетах.

Позднее пострадавших и катер доставили к берегам. По данным телеканала, их жизням ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Индии перевернулся катер, перевозивший туристов. В результате произошедшего погибли не менее 12 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Поиски туристов с перевернувшегося катера в Индии продолжаются