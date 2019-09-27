Красноярск, , 04:29 — REGNUM Похолодание, мокрый снег и гололедица на дорогах ожидаются в центральных и северных районах Красноярского края. Предупреждение о рисках на дорогах в связи с неблагоприятными метеоусловиями опубликовало на своем сайте Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.

В Красноярский край пришли заморозки. Прошедшей ночью температура в центральной части опускалась до — 3 °C, в отдельных местах до — 5 °C. В 8:00 (время местное) в столице края зафиксирована температура — 2 °C.

В течение для ожидается повышение температуры до +7… +9 °С. По всей территории края вероятны дожди и мокрый снег.

МЧС предупреждает жителей о возможных ограничениях движения для грузовых автомобилей в связи с гололедицей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, сухая и теплая погода, сохранявшаяся на территории края в последние недели, помогла убрать 70% урожая с опережением прошлогодних сроков.

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