Елизово, Камчатский край, , 04:33 — REGNUM В Елизово Камчатского края в сквере обнаружили труп мужчины. Местные жители считают, что на него напал медведь, которого днём видели в городе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На Камчатке обсуждают страшную находку — вечером 26 сентября в городском сквере нашли труп мужчины, якобы на него напал медведь. Местных жителей призывали быть осторожными.

В Единой диспетчерской службе подтвердили информацию, при этом уточнили, что тело уже разлагается, значит смерть наступила давно.

Пользователи соцсетей тут же стали выдвигать свои версии:

«В этом сквере днём полно людей, дети бегают, мамы с колясками, собачники. Если бы труп лежал несколько дней, неужели его никто бы не нашёл? Явно что-то от нас скрывают».

«Его медведь задрал, может не сегодня, а раньше».

В любом случае, полиция, охотоведы и Росгвардия намерены патрулировать территорию, особенно когда дети идут в школу и обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Смирныховском районе Сахалинской области медведь напал на сторожа рыболовецкого стана, мужчина скончался по дороге в больницу.