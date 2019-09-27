Елизово, Камчатский край, 27 сентября 2019, 04:33 — REGNUM В Елизово Камчатского края в сквере обнаружили труп мужчины. Местные жители считают, что на него напал медведь, которого днём видели в городе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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На Камчатке обсуждают страшную находку — вечером 26 сентября в городском сквере нашли труп мужчины, якобы на него напал медведь. Местных жителей призывали быть осторожными.
В Единой диспетчерской службе подтвердили информацию, при этом уточнили, что тело уже разлагается, значит смерть наступила давно.
Пользователи соцсетей тут же стали выдвигать свои версии:
«В этом сквере днём полно людей, дети бегают, мамы с колясками, собачники. Если бы труп лежал несколько дней, неужели его никто бы не нашёл? Явно что-то от нас скрывают».
«Его медведь задрал, может не сегодня, а раньше».
В любом случае, полиция, охотоведы и Росгвардия намерены патрулировать территорию, особенно когда дети идут в школу и обратно.
Как сообщало ИА REGNUM, в Смирныховском районе Сахалинской области медведь напал на сторожа рыболовецкого стана, мужчина скончался по дороге в больницу.