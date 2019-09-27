Петропавловск-Камчатский, , 03:33 — REGNUM Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в семь километров, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что шлейф пепла начал распространяться на восток в сторону залива Озерной. В МЧС отмечают, что на пути шлейфа населенных пунктов нет. Также в районе происшествия отсутствуют туристические группы и маршруты движения воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа произошло извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, которое сопровождалось сходом раскаленных лавин. Пепловый выброс от вулкана растянулся на 42 километра.

Читайте ранее в этом сюжете: Раскалённые лавины сходят с вулкана Шивелуч на Камчатке