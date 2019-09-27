Альметьевск, Татария, , 03:04 — REGNUM Альметьевский суд в ближайшее время приступит к слушаниям по делу, где обвиняемыми выступают двое подростков. Им предъявлено обвинение по статье убийство группой лиц человека, который находился в беспомощном состоянии, совершенное из хулиганских побуждений и с особой жестокостью. Обвинительное заключение передано в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

В ночь на 4 июля 2019 года, будучи нетрезвы и гуляя на детской площадке в районе улицы Шевченко, 14-летний и 15-летний подростки увидели спящего на скамейке нетрезвого мужчину. Они подошли, потребовали сигареты, а потом уронили его на землю. Мужчина скончался от травм, которые были причинены фигурантами. На теле погибшего потом насчитали следы от 24 полученных ударов. Следователи уточнили, что подростки прыгали на беспомощном человеке пока тот не перестал подавать признаков жизни. После этого его раздели и скрылись. В ту же ночь подозреваемых задержали, поместив под стражу. Вину они признали частично, заявив, что не хотели убивать.

Судьбу фигурантов решит суд. По вменяемым преступлениям им грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Напомним, в середине сентября 2019 года в Ростовской области был оглашён приговор двум подросткам, которые убили 28-летнюю женщину. Осужденные на 9,5 года колонии фигуранты были кадетами местного училища.

Читайте также: В Ростовской области подростки-кадеты осуждены за убийство