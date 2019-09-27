Южно-Сахалинск, , 02:58 — REGNUM Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Поронайске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что информация о возгорании в жилом доме по улице Восточной поступила в районе 10:10 по местному времени (2:10 по московскому). Горела одна из квартир на втором этаже. На балконе дома находилась пенсионерка, которая из-за сильного задымления не могла покинуть квартиру. Пожарным удалось спасти женщину и передать ее работникам скорой помощи для обследования. Возгорание было ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в центре Новосибирска. В ходе ликвидации возгорания спасатели эвакуировали 34 человека, в том числе троих детей и одного инвалида. Пожар был потушен, пострадавших не было.

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