Хабаровск, , 02:57 — REGNUM В военной части, расположенной в Хабаровске, загорелась столовая.

Отмечается, что пожар охватил 300 квадратных метров и уже локализован. Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным регионального управления МЧС РФ, по состоянию на 27 сентября, в течение минувших суток в Хабаровском крае потушено 14 техногенных пожаров.

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